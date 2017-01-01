Екс-беркутівець приведе в поліцію Дніпра шістдесят нових бійців

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За словами Ткаченка, набирати співробітників будуть з числа АТОшніков, ветеранів МВС і спортсменів

З приходом на посаду керівника КП «Муніципальна поліція» екс-начальника дніпропетровського «Беркута» Андрія Ткаченка починається набір нових співробітників.

Про це Андрій Ткаченко повідомив на прес-конференції, передає Depo.Дніпро.

Штат КП «Муніципальна поліція» буде збільшений з 86 до 150 осіб.

За словами Ткаченка, набирати співробітників будуть з числа АТОшніков, ветеранів МВС і спортсменів.

Раніше в коментарі «Радіо Свобода» учасник АТО Олег Чістопольцев (колишній працівник «Муніципальної поліції Дніпра», звільнений після того, як почав критикувати діяльність мера і міськради) повідомив, що новопризначений керівник «заводить» разом з собою на роботу в «Муніципальну поліцію» ще півтора-два десятка колишніх «беркутівців».

«Це ті люди, які будуть виконувати накази Філатова, якими б вони не були. Що називається, «ручна структура», - сказав Олег Чістопольцев.

Крім того, ЗМІ повідомило, що по тендерам, які пройшли в другому півріччі 2016 року, з міського бюджету Дніпра на муніципальну поліцію було витрачено кілька мільйонів гривень (5,5 млн. грн. на екіпіровку і матеріальне забезпечення. Сума була вказана без урахування заробітної плати співробітників, яка орієнтовно склала 5-6 млн. грн. в 2016 році виходячи з кількості співробітників КП - понад 70 осіб). Очевидно, що після збільшення штату, витрати на утримання «Муніципальной поліції Дніпра» в поточному році і в подальшому значно зростуть.

Нагадаємо, що 27 травня мер Дніпра Борис Філатов оголосив про намір призначити керівником КП «Муніципальна поліція» Дніпровської міськради екс-керівника «Беркута» Андрія Ткаченка. Після цього в соцмережах почалася хвиля бурхливих обговорень, в ході яких Філатов блокував і ображав учасників дискусії.

Ряд працівників комунальних підприємств Дніпра заявили про звільнення через незгоду з кадровими рішеннями мера.

1 червня перед будівлею міськради пройшов мітинг проти призначення екс-керівника «Беркута» Андрія Ткаченка керівником КП «Муніципальна поліція».