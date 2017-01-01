Екс-депутат Держдуми пояснив, чому Путін так грубо «віджав» Крим

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Пономарьов стверджує, що Путін то якраз дуже мудро розрахував всі стратегічні наслідки захоплення Криму

За словами екс-депутата Держдуми Іллі Пономарьова, йому відомо, з якої причини президент Росії Володимир Путін вимушено пішов на заходи щодо прискореної анексії Кримського півострова на початку весни 2014 року.

Про це він повідомив в інтерв’ю порталу «Хвиля».

Багато хто вважав, що російський лідер провів цю операцію у великому поспіху. Однак Пономарьов стверджує, що Путін то якраз дуже мудро розрахував всі стратегічні наслідки подібного рішення, при цьому він повністю керувався внутрішньополітичної мотивацією.

Екс-депутат також запевняє, що Володимиру Володимировичу потрібно було дуже швидко перебити дотеперішній негативний ефект після втечі колишнього українського президента Віктора Януковича. Путіну просто конче потрібно було постати перед населенням в ролі великого завойовника і переможця.

Саме з цієї причини він і зробив захоплення Криму в той момент, заявив Ілля Пономарьов.