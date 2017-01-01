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    Екс-депутат Держдуми РФ розповів, що оточення Путіна було проти анексії Криму

    • Сьогодні, 06:59
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    Рішення про анексію Криму в Кремлі приймав Путін, зазначив Вороненков

    Екс-депутат Державної думи РФ Денис Вороненков, який отримав українське громадянство, заявив, що найближче оточення президента РФ Володимира Путіна було проти анексії Криму.

    Про це Вороненков сказав в ефірі Громадське ТБ.

    Він заявив, що рішення про анексію Криму в Кремлі приймав один чоловік, маючи на увазі президента РФ Володимира Путіна.

    «Всі нормальні люди були проти», — додав екс-депутат, підкресливши, що проти анексії Криму виступало і близьке оточення Путіна.

    На уточнююче питання журналіста, чи був помічник Путіна Владислав Сурков проти анексії, Вороненков відповів, що той був категорично проти, тому що він розумна людина.

    Нагадаємо, у Порошенка розповіли, як колишній російський комуніст отримав український паспорт.

    Як відомо, депутат Держдуми РФ 6-го скликання Денис Вороненков переїхав до України в грудні 2016 року. 14 лютого стало відомо, що Вороненков отримав українське громадянство. Він пояснив, що, не хотів миритися з системою і боявся за своє життя у Росії.

    Нагадаємо, в Росії оголосили у розшук екс-депутата Держдуми, який свідчив проти Януковича,

    Раніше депутат дав свідчення у справі Януковича.

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    Крим Росія анексія Путін Владислав Сурков
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