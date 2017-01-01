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    Екс-депутат Держдуми розповів, хто погрожував убитому Вороненкову

    • Сьогодні, 00:57
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    Денис Вороненков
    Денис Вороненков

    Вороненков звертався до Адміністрації Президента через погрози від екс-генерала ФСБ

    Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявляє про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації Президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала Федеральної служби безпеки Олега Феоктістова.

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    Про це Пономарьов повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «Він при кожній зустрічі говорив, що йому надходять погрози, і вони йдуть по лінії однієї конкретної людини - Феоктістова. Він сприймав це абсолютно серйозно. Саме він звернувся до Адміністрації Президента України за держохороною. Саме тому у нього ця охорона з'явилася», - сказав він.

    При цьому Пономарьов вважає ефективність охорони обмеженою, якщо заплановане вбивство особи, що охороняється.

    Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.

    Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

    Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідствомКілер помер у лікарні на операційному столі.

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

    Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

    Читайте також «Вбивство «суперсвідка». Як Україна не вберегла Вороненкова».

    Джерело: Українські новини

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