Екс-депутат Держдуми розповів, хто погрожував убитому Вороненкову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Денис Вороненков

Вороненков звертався до Адміністрації Президента через погрози від екс-генерала ФСБ

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявляє про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації Президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала Федеральної служби безпеки Олега Феоктістова.

Про це Пономарьов повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Він при кожній зустрічі говорив, що йому надходять погрози, і вони йдуть по лінії однієї конкретної людини - Феоктістова. Він сприймав це абсолютно серйозно. Саме він звернувся до Адміністрації Президента України за держохороною. Саме тому у нього ця охорона з'явилася», - сказав він.

При цьому Пономарьов вважає ефективність охорони обмеженою, якщо заплановане вбивство особи, що охороняється.

Як повідомлялося, у четвер у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

Читайте також «Вбивство «суперсвідка». Як Україна не вберегла Вороненкова».

Джерело: Українські новини