Екс-депутат Держдуми розповів про допит в ГПУ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У цій справі на допит викликався ще один його колега-депутат, однак прізвища Пономарьов не назвав, пославшись на таємницю слідства

Депутат Держдуми Російської Федерації (2007-2016 років) Ілья Пономарьов під час допиту у Генпрокуратурі України розповідав як Рада Федерацій ухвалювала рішення щодо використання військ в Україні на підставі листа президента-втікача Віктора Януковича, якого в Україні звинувачують у державній зраді.

Про це в коментарі Громадському розказав екс-депутат Держдуми РФ Ілья Пономарьов.

«Ми спілкувались, в основному, з Військовою прокуратурою. І головні питання стосувались знаменитого листа Януковича, направленого в Росію 1 березня 2016 року, на підставі якого Рада Федерацій ухвалювала рішення щодо дозволу на використання військ в Україні», – сказав він.

Серед інших питань, які обговорювались під час допиту, за словами Пономарьова, були питання щодо того, як ухвалювалось рішення стосовно анексії Криму, яке ставлення було російської влади до подій під час Євромайдану у Києві.

Він також додав, у цій справі на допит викликався ще один його колега-депутат, однак прізвища Пономарьов не назвав, пославшись на таємницю слідства.

«Я планую йти до кінця і давати свідчення у суді, аби всі винні у розпалюванні війни між нашими країнами були покарані», – підсумував він.