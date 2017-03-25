Екс-депутат Держдуми: витік інформації у справі про держзраду Януковича шокував Вороненкова

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Колишній депутат Думи Ілля Пономарьов

За словами Іллі Пономарьова, витік інформації через генпрокурора України не був запланований

Заява генерального прокурора України Юрія Луценка про роль у справі про державну зраду Віктора Януковича загиблого екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова не була з ним погоджено.

Про це в інтерв'ю «Новой газете» розповів колишній депутат Думи Ілля Пономарьов.

«Витік через генпрокурора Луценко не був запланований, і для Дениса це було шоком і несподіванкою. Військові прокурори припускали, що про Вороненкова стане відомо вже на процесі, коли там оголосять його свідчення. Вони з Машею (дружиною Марією Максаковою – «Главком») розраховували за цей час прикрити всі хвости. Продаж квартири, у нього залишався син в суворовському училищі, у Маші були справи тощо» - розповів Пономарьов.

Він також розповів, що найбільшими союзниками Вороненкова в Україні був головний військовий прокурор Анатолій Матіос та головний слідчий у справі Януковича Руслан Кравченко.

«Матіос реально дуже переживав, ходив аж до президента і клопотав за Вороненкова. У Матіоса музична освіта, і він фанат Максакової. У результаті Вороненкову охорону виділили за вказівкою адміністрації президента, але не СБУшну, як у мене зараз, а людей з ГУР, з військової розвідки», - сказав Пономарьов.

Також російський політик зазначив, що в приватних розмовах Вороненко говорив, що боїться за своє життя.

«Чесно кажучи, я вважав, що це параноя і що це пов'язано з тим, що він сам силовик. Я вважав запорукою його безпеки високий рівень публічності. Відповідно я доклав руку до того, щоб цей рівень був великим», - зазначив екс-депутат.

Як раніше повідомляв «Главком», у центрі Києва, 23 березня 2017 року, посеред білого дня, кілер застрелив екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Під час збройного нападу було поранено тілоохоронця Вороненкова. Але поранений чоловік відкрив вогонь на ураження по нападнику. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан оцінювався як важкий. Зараз він співпрацює зі слідством.

Кілер помер у лікарні на операційному столі.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненкова було вбито громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник у силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України

Екс-комбат «Донбасу» розповів, як убивця Вороненкова Паршов служив у його батальйоні.

Нагадаємо, в мережі з'явилося відео моменту вбивства Вороненкова.

Мати Паршова заявила, що її син кілька років тому втік до Росії і відтоді не зв'язувався з рідними.

Нагадаємо, у полку «Азов» спростували інформацію про те, що вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 28-річний Павло Паршов будь-коли служив у їхніх лавах.

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