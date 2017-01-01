Луценко: Екс-депутат російської Держдуми – важливий свідок проти Януковича

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Денис Вороненков

Генпрокурор заявив: попри те, що Вороненков голосував свого часу за анексію Криму, його свідчення у справі колишнього українського президента дуже важливі

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що покази екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, який голосував за анексію Криму, є дуже важливими для українського слідства в рамках розслідування кримінального провадження щодо держзради екс-президентом України Віктором Януковичем.

Про це в середу на прес-конференції генерального прокурора України Юрія Луценка щодо підсумків роботи органів прокуратури у 2016 році.

«У нас є два свідки екс-депутата Держдуми РФ, один з них голосував за анексію Криму, інший не голосував. Ця оцінка (щодо голосування за анексію Криму. – Ред.) також буде зроблена, але на цей момент його покази були для нас достатньо важливими. Виявилось, що Янукович написав два листа: один - Путіну, а другий - російській Госдумі. Тому обидва вони (листи. – Ред.) слугували для прикриття російської окупації Криму, а далі агресії на території Донбасу», - сказав Луценко.

За його словами, покази Вороненкова для ГПУ «є дуже важливими» і саме в цьому контексті ГПУ розглядає співпрацю з російським екс-депутатом.

«Жодних інших зобов'язань перед ним не має», – наголосив генпрокурор.

Нагадаємо, у Порошенка розповіли, як колишній російський комуніст отримав український паспорт.

Як відомо, депутат Держдуми РФ 6-го скликання Денис Вороненков переїхав до України в грудні 2016 року. 14 лютого стало відомо, що Вороненков отримав українське громадянство. Він пояснив, що, не хотів миритися з системою і боявся за своє життя у Росії.

Нагадаємо, в Росії оголосили у розшук екс-депутата Держдуми, який свідчив проти Януковича,

Раніше депутат дав свідчення у справі Януковича.