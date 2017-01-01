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    Екс-депутатів Ради з Криму судитимуть за держзраду у Києві

    • Вчора, 23:21
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    Клопотання прокуратури окупованого Криму про визначення підсудності за обвинуваченням Ремзі Ільясова у вчиненні кримінального правопорушення було задоволено

    Апеляційний суд Києва призначив суди, у яких розглядатимуться кримінальні провадження щодо екс-депутатів Верховної Ради окупованого Криму.

    Про це йдеться в постанові Апеляційного суду Києва.

    Згідно з повідомленням, клопотання прокуратури окупованого Криму про визначення підсудності за обвинуваченням Ремзі Ільясова у вчиненні кримінального правопорушення було задоволено.

    «Кримінальне провадження за підозрою Ільясова Р.І. у вчиненні кримінального правопорушення – направити до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті», — йдеться у повідомленні.

    Також повідомляється, що клопотання прокуратури щодо обвинувачення Володимира Кличнікова направлено для розгляду до Дніпровського райсуду Києва.

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