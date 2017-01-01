Екс-директор ЦРУ: в Кремлі вважають, що Трамп – «корисний ідіот»

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Колишній директор ЦРУ Майкл Хейден

Майкл Хейден практично впевнений у втручанні Росії на хід виборчої кампанії в США

Екс-директор ЦРУ Майкл Хейден різко розкритикував президента США Дональда Трампа.

Про це він заявив в інтерв'ю Bild am Sonntag.

«У листопаді, за кілька днів до виборів, я задався питанням про дивну симпатію Дональда Трампа щодо Володимира Путіна», - розповів Хейден.

За його словами, в Кремлі вважають, що Трамп – «polezni durak». Видання переклало цей вислів на німецьку мову як «корисний ідіот».

Шість місяців потому, вважає колишній шеф ЦРУ, він із глибоким розчаруванням змушений констатувати, що це визначення до цих пір стосується до Трампа. Як зазначив Хейден, уряд Трампа, що працює вже 120 днів, звільнив генпрокурора і директора ФБР, які відкрито виступали з відмінними від «офіційної» політичними позиціями.

За його словами, американські спецслужби вважають вкрай імовірним те, що Росія вплинула на хід виборчої кампанії в США. Сам Хейден у цьому практично впевнений.

«Росіяни не маніпулювали підрахунком бюлетенів. Однак вони вплинули на передвиборну гонку, причому, їхні дії увінчалися успіхом», - констатував він.

Майкл Хейден працював директором ЦРУ у 2006-2009 роках.

Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон нещодавно заявив, що втручання Росії у вибори президента США є добре задокументованим.

Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

У січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.

Джерело: Еспресо ТВ