Екс-директор поліграфкомбінату «Україна» розповів, як вдалося зруйнувати монополію ЄДАПСу

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Екс-директор поліграфкомбінату «Україна» Максим Степанов

У Єдиній державній автоматизованій паспортній системі програли конкуренцію, - вважає Степанов

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов розповів в інтерв’ю «Главкому» про свій попередній досвід роботи в якості директора поліграфкомбінату «Україна».

«Якби ви брали у мене інтерв’ю на початку 2012-го року, і якби я сказав, що комбінат буде виробляти біометричні паспорти, ІD-картки, а його прибуток зросте у 100 разів – з 3 млн. грн. у 2011 році до 300 млн. у 2016-му, ви мені стовідсотково б сказали, що це «Нью-Васюки». А я вмію це робити і знаю, як робити», - похвалився чиновник.

Також він пригадав, як вдалося зруйнувати монополію Єдиної державної автоматизованої паспортної системи (ЄДАПС).

«Це були виключно економічні методи. Ми реінвестували прибуток, купували обладнання, почали випускати біометричні паспорти, полікарбонатну сторінку, банківські картки. Ми це робили краще і дешевше. ЄДАПС був просто не потрібен. Вони програли конкуренцію», - зазначив Степанов.

Водночас він сподівається, що після конкурсу на посаду нового очільника поліграфкомбінат працюватиме у звичному режимі.

«Думаю, що з комбінатом все буде більш-менш гаразд, бо там повністю збудована певна система і її дуже важко змінити. Починаючи від сертифікації по стандартах ISO – і це дуже важливо, бо там збудована система управління, яка чітко працює і не залежить від людського фактору. Комбінат забезпечений замовленнями і він достатньо прибутковий, з великими заробітними платами працівників», - сказав голова Одеської обласної державної адміністрації.

До слова, Степанов заявляв, що на Одеській митниці перевиконали план надходжень.