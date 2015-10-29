Екс-директору української бібліотеки у Москві хочуть дати п'ять років умовно

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Колишня директорка Бібліотеки української літератури Наталія Шаріна

Шаріна знаходиться під домашнім арештом з кінця жовтня 2015 року

Держзвинувачення РФ просить засудити до п'яти років ув'язнення умовно колишнього директора Бібліотеки української літератури Наталію Шаріну, обвинувачену в екстремізмі і розтраті

Про це повідомляє ТАСС.

Вказується, що дебати сторін у цій справі проходять у Міщанському суді Москви.

«Прошу визнати Шаріну винною в інкримінованих злочинах і призначити покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі умовно», - сказала прокурор Людмила Баландіна.

Очікується, що в дебатах із заключною промовою виступить підсудна, після чого суддя віддалиться для винесення вироку.

28 жовтня 2015 року в Бібліотеці української літератури відбувся обшук, під час якого слідчі нібито виявили екстремістську літературу. Як стало відомо, екс-директору української бібліотеки в Москві зламали хребет 29 жовтня 2015 року.

Щодо директора бібліотеки Наталії Шаріної було порушено кримінальну справу за статтею «розпалювання національної ненависті і ворожнечі».

30 жовтня 2015 року директорку Бібліотеки української літератури Наталю Шаріну, яка стала фігуранткою справи про поширення екстремістських книг, відправили під домашній арешт

2 листопада 2016 року Міщанський районний суд Москви почав розглядати справу директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної.