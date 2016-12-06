Екс-футболіста збірної Єгипту внесли до списку терористів

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Абутріка - дворазовий володар Кубка африканських націй (2006, 2008)

Єгипет вніс екс-футболіста національної збірної з футболу Мохаммеда Абутріка в список терористів за ймовірний зв'язок із забороненим в країні ісламістським рухом «Брати-мусульмани», повідомляє BBC з посиланням на адвоката гравця

За словами адвоката Абутріка, дії держави суперечать його законам, а його клієнт не був засуджений або офіційно повідомлений про висунуті проти нього звинувачення.

«Ми будемо оскаржувати це рішення», - наводить слова юриста BBC.

У 2015 році єгипетський уряд заморозив активи туристичної компанії, співвласником якої є Абутріка, за нібито надану фінансову підтримку «Братам-мусульманам». Сам гравець відкинув звинувачення на свою адресу.

Абутріка - дворазовий володар Кубка африканських націй (2006, 2008). У 2007 і 2008 роках визнавався найпопулярнішим футболістом світу за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).