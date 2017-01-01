Екс-генпрокурор назвав причину конфліктів антикорупційної прокуратури із ГПУ

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Віктор Шишкін

Шишкін заявив, що одного з керівників антикорупційних органів призначили у неконституційний спосіб

Конфлікти антикорупційної прокуратури із ГПУ можуть бути пов’язані із тиском останньої на САП.

Про це заявив Віктор Шишкін, перший генеральний прокурор України, коментуючи питання щодо того, чому між Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, Національним антикорупційним бюро України та Генеральною прокуратурою України існують суперечності.

Нагадаємо, ГПУ повідомила про затримання співробітника НАБУ, який вимагав 300 тисяч доларів хабара. Натомість у НАБУ поінформували, що фігурант корупційного скандалу не працює у НАБУ з лютого 2017-го року.

З огляду на цю ситуацію, екс-генпрокурор провів паралель і нагадав про справу Гонгадзе і «плівки Мельниченка». Тоді, каже Шишкін, в українській спецслужбі поспішили заявити, що Мельниченко давно звільнений.

«Аналогічна ситуація, я думаю, є тут», – вважає він.

Що ж до конфліктів між САП, ГПУ та НАБУ Шишкін зазначив: «Я думаю, що антикорупційна прокуратура, скоріш за все, конфліктує з прокуратурою тією, великою, тому що, мабуть, на них чиниться тиск».

Натомість конфлікт із НАБУ може бути пов’язаний із тим, що від САП вимагають правильної роботи.

«Тут є ще одне питання: голова антикорупційного бюро Ситник, при всій моїй повазі до нього, призначений у неконституційний спосіб. Президент призначив його своїм указом. Ми відкриваємо статтю 106 Конституції України, читаємо, – а де в нього такі повноваження? А те, що їх йому законом дали, вибачайте, це неконституційно», – заявив Шишкін.

Він також додав, що особливих претензій до антикорупційного прокурора Назара Холодницького у нього немає.

Нагадаємо, раніше Шишкін заявив, що за «обнулювання» справи щодо замовників убивства Гонгадзе відповідальність лежить на прокуратурі.