Екс-генпрокурор розповів, хто гальмує справу Гонгадзе

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Віктор Шишкін

Шишкін заявив, що за «обнулювання» справи щодо замовників убивства Гонгадзе відповідальність лежить на прокуратурі

За те, що замовники вбивства журналіста Георгія Гонгадзе досі не покарані, відповідальність лежить на прокуратурі.

Про це заявив Віктор Шишкін, перший генеральний прокурор України.

Він вважає, що за «обнулювання» справи щодо замовників убивства Гонгадзе і гальмування цього процесу відповідальність лежить на прокуратурі.

«Я думаю, що прокуратура (несе відповідальність. – Ред.). Сьогодні важко казати. У прокуратури то забирають слідство, то залишають… Ті справи, які вони почали, вони мають довести до логічного завершення», – зазначив він.

Що ж до боротьби з корупцією, Шишкін нагадав про досвід Сингапуру, Малайзії, коли насамперед посадили «любих друзів», а тоді викорінювали корупцію. Він зауважив, що невдовзі відбудеться основне судове засідання щодо екс-президента Віктора Януковича.

Шишкін додав, що звинувачення Януковичу і не лише йому, а й керівникам ВРУ, у державній зраді щодо епізоду 2010 року не пред’явлено. Такий підхід, на його думку, відбувається через непрофесіоналізм і саботаж.

Нагадаємо, 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва ухвалив вирок Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста. 6 січня 2016 року Апеляційний суд Києва залишив Пукачу вирок без змін.

У червні 2016 року Пукача було етаповано до Чортківської колонії у Тернопільській області для відбування покарання.

Джерело: zik.ua