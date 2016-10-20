Екс-генсек НАТО закликав США надати Україні летальну зброю

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Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен зустрівся з главою Пентагону Джеймсом Меттісом

Расмуссен зустрівся з главою Пентагону Джеймсом Меттісом

Колишній генеральний секретар Північноатлантичного союзу Андерс Фоґ Расмуссен, що є також позаштатним радником президента України, закликав Сполучені Штати Америки підтримати Україну летальною зброєю і союзницьким статусом.

Про це Расмуссен говорив під час зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Меттісом у столиці Данії Копенгагені.

Про підсумки зустрічі Расмуссен написав на своїй сторінці у Facebook.

«Я попросив Вашингтон активізувати свою підтримку України шляхом постачань летальної зброї як стримувального фактору й надати статус основного союзника поза межами НАТО для України. У Вашингтоні підкреслюють прихильність безпечному партнерству США – Україна», – написав колишній генсек НАТО і чинний радник Порошенка.

Расмуссен додав, що обговорив із Меттісом Росію.

«Очевидно, що США продовжують стояти на твердій позиції щодо агресії Москви в Україні і її безперервних зусиль із метою дестабілізувати західні інститути, зокрема й НАТО», – додав він.

Нагадаємо, екс-генсек НАТО, позаштатний радник президента України Петра Порошенка Андерс Фог Расмуссен закликав президента США Дональда Трампа не скасовувати санкції проти РФ.