Екс-глава ФБР долучився до розслідування з втручання Росії в американські вибори

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Колишній глава ФБР Роберт Мюллер

Роберт Мюллер займав посаду директора ФБР з 2001 по 2013 роки

Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

Про це повідомляє The Washington Post.

Газета пише, що це означає поступку адміністрації Трампа демократам, які вимагали проведення розслідування незалежно від міністерства юстиції.

Як заявив заступник генпрокурора Рід Розенштейн, «суспільний інтерес вимагає, щоб я проводив це розслідування під керівництвом людини, яка проявляє певну ступінь незалежності».

Він також заявив, що Мюллер погодився піти зі своєї приватної юридичної фірми, щоб уникнути конфлікту інтересів.

Роберт Мюллер займав посаду директора ФБР з 2001 по 2013 роки.

Нагадаємо, держсекретар США Рекс Тіллерсон нещодавно заявив, що втручання Росії у вибори президента США є добре задокументованим.

Як повідомляв «Главком», 3 травня екс-директор ФБР США Джеймс Комі виступив на сенатських слуханнях, в ході яких розглядалося питання про вплив Росії на вибори 2016 року в США.

Комі сказав, що Росія – «це найбільша загроза з усіх на Землі, виходячи з її намірів і можливостей».

У січні американські спецслужби розсекретили і оприлюднили спільний звіт про втручання РФ у виборчу кампанію в США. Американські розвідники дійшли згоди щодо того, що російське вище керівництво, включаючи президента Путіна, особисто причетний до кампанії з незаконного впливу на хід президентських виборів в США з метою завдати шкоди шансам Гілларі Клінтон на обрання президентом.

Джерело: Укрінформ