Екс-глава МВФ отримав 4,5 роки в’язниці

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Екс-глава МВФ Родріго Рато

Родріго Рато визнаний винним у привласненні коштів шляхом фінансових махінацій

Верховний суд Іспанії визнав Родріго Рато, який з 2004 по 2007 рік очолював Міжнародний валютний фонд, винним у привласненні коштів шляхом фінансових махінацій. Про це повідомляє El Pais.

Рато, який також був міністром фінансів Іспанії від правлячої Народної партії і головою банку Caja Madrid (пізніше Bankia), є одним із 65 чиновників, визнаних винними у фінансовому шахрайстві, пов'язаному з використанням «чорних карт» Caja Madrid, на яких зберігалися кошти, приховані від податкових служб королівства.

Родріго Рато був засуджений до 4,5 років позбавлення волі. Ще один представник адміністрації Caja Madrid Мігель Блеса отримав 6-річний термін ув’язнення.

Інші фігуранти справи отримали строки від 3 місяців до 6 років.

Caja Madrid - один з трьох банків, що у 2012 році опинилися на межі банкрутства та були націоналізовані. На його рекапіталізацію влада витратила 22,5 млрд євро.