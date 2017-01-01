Екс-глава МЗС радить не помічати статті Пінчука щодо здачі Криму і Донбасу: це гра проти нас

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Володимир Огризко

Найкращим способом реакції є ігнорування таких публікацій, зазначив Володимир Огризко

Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що такі публікації, як стаття Віктора Пінчука для видання The Wall Street Journal, потрібно ігнорувати. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«Нас хочуть втягнути у дискусію, на що, до речі, наші журналісти палко реагують і починають саме такі обговорення, вести. А цього робити насправді не потрібно, бо там немає що обговорювати, це не наша гра. Це гра проти нас. Найкращим способом реакції є ігнорування таких публікацій, а не обсмоктування, вибачте на слові. Не потрібно втягуватися у гру, яку нам нав’язують», – зазначив Огризко.

На його думку, ми повинні самостійно проводити власну українську політику, а не обговорювати фейкові вкидання, які нам пропонують. «Активна політика полягає в тому, що ти сам створюєш подію, на яку реагують. А ми, Україна, постійно реагуємо на події, ми об’єктивно програємо тому, що не ведемо вперед, ми поспішаємо за якимись подіями. У цьому полягає проблема. Якби ми дуже чітко і ясно від самого першого дня заявили: а) Росія – агресор, б) з Росією потрібно переривати всі можливі і неможливі контакти, включаючи дипвідносини, безвізовий режим, зі встановленням контролю на кордоні тощо. У нас війна, а не АТО, ми оголошуємо землі на Донеччині і Луганщині тимчасово окупованими. От тоді ми ведемо вперед, але сьогодні ведуть вперед наші вороги, на що ми реагуємо», – наголосив Огризко.

Він додав, що стаття Пінчука – це вкидання матеріалу, на який ми будемо реагувати, на що і розраховано. «Шукати національне зерно (у статті. – Ред.)? Немає там раціонального зерна», – зазначив дипломат.

Нагадаємо, Пінчук написав статтю для видання The Wall Street Journal, у якій запропонував власний план припинення війни в Україні, що полягає у тому, аби піти на всі поступки Путіну.