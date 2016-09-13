Екс-глава податкової Луганщини потрапив за грати і відчув погіршення стану здоров’я

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Екс-глава податкової служби Луганської області Олександр Антипов

За гратами у екс-глави податкової Луганщини стався серцевий напад, повідомив його адвокат

У екс-глави податкової служби Луганської області, екс-голови Луганської ОДА Олександра Антипова стався серцевий напад. Про це повідомив його адвокат Ігор Чудовський у Facebook.

«Тільки, що зустрівся зі своїм підзахисним Антиповим в ІТТ ГУНП Києва. Стан здоров'я у мене викликає у мене тривогу, вночі був серцевий напад, в ІТТ приїжджала швидка медична допомога, бо до кардіо лікарів в ІТТ немає», - написав Чудовський.

За його словами, захист готує апеляцію на рішення суду про арешт Антипова і звернення до омбудсмена.

Як повідомлялося, раніше податківця Антипова заарештували з правом застави 100 млн грн.

Нагадаємо, 24 травня понад 2 тис. правоохоронців провели 454 обшуки в 15 областях і затримали 23 діючих і колишніх керівників Податкової служби, в тому числі Антипова, у якого вилучили 3,8 млн дол. готівкою.

Джерело: 112 Україна