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    Екс-глава податкової Луганщини потрапив за грати і відчув погіршення стану здоров’я

    • Сьогодні, 14:49
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    Екс-глава податкової служби Луганської області Олександр&nbsp;Антипов
    Екс-глава податкової служби Луганської області Олександр Антипов

    За гратами у екс-глави податкової Луганщини стався серцевий напад, повідомив його адвокат

    У екс-глави податкової служби Луганської області, екс-голови Луганської ОДА Олександра Антипова стався серцевий напад. Про це повідомив його адвокат Ігор Чудовський у Facebook.

    «Тільки, що зустрівся зі своїм підзахисним Антиповим в ІТТ ГУНП Києва. Стан здоров'я у мене викликає у мене тривогу, вночі був серцевий напад, в ІТТ приїжджала швидка медична допомога, бо до кардіо лікарів в ІТТ немає», - написав Чудовський.

    За його словами, захист готує апеляцію на рішення суду про арешт Антипова і звернення до омбудсмена.

    Як повідомлялося, раніше податківця Антипова заарештували з правом застави 100 млн грн.

    Нагадаємо, 24 травня понад 2 тис. правоохоронців провели 454 обшуки в 15 областях і затримали 23 діючих і колишніх керівників Податкової служби, в тому числі Антипова, у якого вилучили 3,8 млн дол. готівкою.

    Джерело: 112 Україна

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