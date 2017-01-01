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    Екс-глава розвідки повідомив про загрозу терактів в Україні

    • Сьогодні, 07:17
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    Микола Маломуж
    Микола Маломуж

    Україна не є першочерговим об’єктом устремлінь «Ісламської держави», зазначив Маломуж

    В Україні є послідовники терористичної організації «Ісламська держава», проте вони не активізовані, тому Євробачення-2017 пройшло без ексцесів.

    Про це розповів колишній глава зовнішньої розвідки України генерал Микола Маломуж.

    «Найважливіше і найпозитивніше для нас – той факт, що Україна не є першочерговим об’єктом устремлінь «Ісламської держави» та інших терористичних організацій. Тому ризик терактів під час проведення навіть таких масштабних заходів – мінімальний. Якби «Ісламська держава» планувала теракт в Україні, вона могла б його зробити. На щастя, цього не сталося», – зазначив він.

    На думку Маломужа, те, що можливі представники ІД в Україні поки ніяк себе не проявили – не привід для спецслужб сидіти, склавши руки.

    «Прихильники «Ісламської держави» в Україні є. Вони не активізовані, не в бойовому форматі, не озброєні, але роботу потрібно вести. Знаю, що частково вона ведеться. Раніше ми проводили спецоперації, наприклад, у Криму. Там організовувалися наради, в яких брали участь навіть по 300 чоловік. Тихо, без шуму й афішування, ми проводили заходи з їх нейтралізації», – заявив екс-розвідник.

    Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

    Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері. Кількість загиблих унаслідок теракту – 22 людини. Поранено 59 осіб.

    Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуття з приводу вибуху під час концерту в Манчестері.

    За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає. Виконавцем теракту була одна особа, чоловік загинув на місці.

    Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.

    Джерело: Обозреватель

    держава Ісламська держава Україна
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