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    Екс-главу Гонконга визнано винним у перевищенні повноважень

    • Сьогодні, 22:43
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    Цанг звинувачується в оренді дорогих апартаментів у місті Шеньчжень

    Колишній головний міністр адміністрації Гонконга Дональд Цанг був визнаний винним у перевищенні посадових повноважень. Його звинувачують, зокрема, у використанні дорогої квартири в Китаї безоплатно.

    Про це повідомляє ВВС.

    Як зазначається, Цангу були пред'явлені звинувачення в нездатності уникнути конфлікту інтересів при укладанні держконтрактів всього за трьома епізодами.

    За даними слідства, ці злочини він скоїв в період з 2010 по 2012 роки, обіймаючи пост глави адміністрації Гонконга. Йому загрожує до семи років тюремного ув'язнення.

    Згідно з повідомленням, суд визнав провину Цанга в перевищенні посадових повноважень тільки в одній справі. По іншій аналогічній справі обвинувачення було знято.

    , що належать співвласникові компанії Wave Media. За даними звинувачення, рішення про видачу ліцензії цій компанії Цанг приймав особисто. Прокурори стверджують, що облаштування квартири в Китаї було для Цанга безкоштовним.

    Сам Цанг під час розгляду справи свою провину заперечував. Як очікується, вирок буде оголошено 20 лютого.

    72-річний Цанг став найбільш високопоставленим чиновником за всю історію Гонконга, яким були пред'явлені звинувачення в корупції.

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