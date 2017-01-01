Екс-главу Гонконга визнано винним у перевищенні повноважень

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Цанг звинувачується в оренді дорогих апартаментів у місті Шеньчжень

Колишній головний міністр адміністрації Гонконга Дональд Цанг був визнаний винним у перевищенні посадових повноважень. Його звинувачують, зокрема, у використанні дорогої квартири в Китаї безоплатно.

Про це повідомляє ВВС.

Як зазначається, Цангу були пред'явлені звинувачення в нездатності уникнути конфлікту інтересів при укладанні держконтрактів всього за трьома епізодами.

За даними слідства, ці злочини він скоїв в період з 2010 по 2012 роки, обіймаючи пост глави адміністрації Гонконга. Йому загрожує до семи років тюремного ув'язнення.

Згідно з повідомленням, суд визнав провину Цанга в перевищенні посадових повноважень тільки в одній справі. По іншій аналогічній справі обвинувачення було знято.

, що належать співвласникові компанії Wave Media. За даними звинувачення, рішення про видачу ліцензії цій компанії Цанг приймав особисто. Прокурори стверджують, що облаштування квартири в Китаї було для Цанга безкоштовним.

Сам Цанг під час розгляду справи свою провину заперечував. Як очікується, вирок буде оголошено 20 лютого.

72-річний Цанг став найбільш високопоставленим чиновником за всю історію Гонконга, яким були пред'явлені звинувачення в корупції.