Екс-главу «Михайлівського» взято під варту з правом застави у 160 млн грн

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Підозрюваного взято під варту одразу після проголошення рішення

Колишньому главі правління банку «Михайлівський» Ігорю Дорошенку Дніпровський райсуд Києва змінив запобіжний захід з домашнього арешту на утримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 160 млн грн.

Про це повідомляє прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

«У ході судового засідання прокурором були наведені беззаперечні докази неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, а також наявності ризиків ухилення його від слідства. Суд, врахувавши наведені обставини, підтримав позицію прокуратури та змінив екс-голові правління банку Михайлівський запобіжний захід. Підозрюваного взято під варту одразу після проголошення рішення», — написала вона у Facebook.

Раніше повідомлялось, що колишній голова правління банку «Михайлівський» Ігор Дорошенко зник з-під домашнього нічного арешту. Його дружина запевняла, що її чоловік потрапив до лікарні.