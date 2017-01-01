Екс-голова фракції Партії регіонів показав «пентхауз» у СІЗО

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Екс-регіонал зустрів знімальну групу одягненим в теплу куртку, спортивні штани та валянки

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Камера екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова розташована на третьому, останньому поверсі Старобільського СІЗО. Місцеві в'язні називають їїпентхаузом. Вікна камери виходять в місто.

Про це йдеться в повідомленні «ТСН», який розмістив відео відвідування Єфремова в ізоляторі.

Повідомляється, що екс-регіонал зустрів журналістів одягненим в теплу куртку, спортивні штани і валянки.

Його камера – це чотири квадратних метра, на яких вмістилися двоповерхове ліжко, туалет, умивальник, стіл, полиця з книгами.

«Вона розрахована на двох, але за нормативами вона не витримає двох. Якщо тут дві людини, одному треба лежати, а іншому або піти, або стояти», - сказав Єфремов.

Він поскаржився, що в камері навіть руки нікуди розвести.

«Сплю на нижніх (нарах), підтягуюся на верхніх, щоб хоч якось тримати себе у формі», - зізнався він.

Єфремов заявив, що до Революції Гідності Юлію Тимошенко утримувалася у місцях обмеження волі з кращими умовами.

«Де Тимошенко сиділа? Вона в лікарні лежала, зовсім в інших умовах. А з напарницею коли сиділа, у неї була інша камера. Моя камера дуже волога, вранці вікно запотіває. І практично нічого неможливо тримати на підвіконні, тому що всі продукти пропадають. А там – решітка, я пакетик намагався виставити, думаю, він там і залишиться», - поскаржився Єфремов.

Після обговорень побутових проблем Єфремов довго й критично говорив про своїх наступників, згадував Януковича і його втечу, зізнався, що вчинок колишнього шефа його вразив. «Ти залишаєшся єдиним, хто залишився, тобі дзвонять з Кабінету міністрів ті, хто не встиг виїхати, і просять пояснити, що відбувається, а ти не можеш навіть зателефонувати першій особі держави. Яка б мала подзвонити і сказати: чорт, диявол, але ситуація така"», - сказав екс-лідер фракції Партії регіонів.

Про розстріл Небесної Сотні він говорити відмовився, тому що все сказане на цю тему може бути використано проти нього. Єфремов уточнив, що допит щодо подій Майдану у нього був тільки один. Тепер же він думає тільки про останнє кримінальне провадження, де його називають зрадником і терористом. «Я сном і духом не знав, що відбувається, а на мене це все повісили», - заявив екс-регіонал.

У Старобельське СІЗО Єфремова перевели місяць тому, і за цей час колишні соратники і однопартійці його тут жодного разу не відвідали. Але він не ображається – каже, дехто має на те поважні причини.

«Якщо брати мерів міст, керівників рад, директорів підприємств, то вони сидять тут по камерах. А якщо говорити про тих, хто був у Верховній Раді, то ні, навряд чи», - сказав політик.