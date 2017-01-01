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    Екс-голова «Укрспецекспорту» заперечує, що Великобританія погодилась на його екстрадицію

    • Сьогодні, 17:51
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    Бондарчук назвав неправдивою інформацію про його екстрадицію

    Колишній голова «Укрспецекспорту» Сергій Бондарчук у коментарі «Главкому» спростував заяву заступника генерального прокурора  Євгена Єніна про те, що Великобританія підтримала клопотання щодо його екстрадиції. 

    «Якщо коротко, то це неправда», - зазначив він і додав, що поки що не може сказати більше, аби не нашкодити собі.

    Як повідомлялось, Єнін заявив, що отримав від Великобританії запевнення в тому, що королівська служба прокуратури продовжить супровід справи Бондарчука. «Йому інкримінують розкрадання значної суми грошей. Для нас очевидним є те, що аргументи на користь екстрадиції настільки вагомі, що Великобританія вирішила підтримати наше клопотання», - сказав він. Разом із тим, він не уточнив, коли саме нога Бондарчука ступить на українську землю.

     

    Суми Великобританія
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