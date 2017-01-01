Екс-капітан Costa Concordia відправиться у в’язницю на 16 років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті зіткнення лайнера з рифом загинули 32 людини

Касаційний суд Італії підтвердив вирок капітану Франческо Скеттіно, якого звинувачували в тому, що його дії призвели до катастрофи круїзного лайнера Costa Concordia у 2012 році.

Судді лишили в силі ухвалений раніше вирок про 16 років ув'язнення, передає італійський телеканал RAI News 24.

Таким чином, довгий судовий розгляд завершено. Скеттіно, який досі з моменту трагедії не провів за гратами жодного дня, повинен негайно бути відправлений до в'язниці.

Його адвокати, які домагалися повторення апеляційного процесу, запевнили, що їх підзахисний, який не був присутній в залі суду 12 травня, не буде ухилятись від покарання.

Як повідомляє канал, екс-капітан наразі знаходиться перед воротами римської в'язниці.

Нагадаємо, лайнер Costa Concordia, на борту якого знаходилися 4,2 тисяч осіб зіткнувся з рифом в ніч на 14 січня 2012 року, оскільки занадто близько підійшов до острова Джильо в Середземному морі. В результаті аварії загинули 32 людини.

У липні 2014 року було завершено основну роботу з ліквідації наслідків аварії корабля, а судно відбуксували до порту в Генуї, де завершується його демонтаж.