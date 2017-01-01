Екс-керівник рівненської міліції помер у реанімації від поранень

В’ячеслав Чайка – член Рівненського обласного комітету партії ВО «Свобода», заступник голови обласної організації з військових питань, тривалий час очолював Дубенську районну організацію ВО «Свобода».

Під час Революції гідності В’ячеслав Чайка входив до Рівненської сотні самооборони Євромайдану. Під час сутичок із силовиками зазнав осколкового поранення від вибуху шумової гранати. Упродовж недовгого періоду у 2014 році В’ячеслав Чайка працював на посаді начальника УМВС у Рівненській області.

Поховають В’ячеслава Чайку в суботу, 15 квітня, в Дубні.

У загиблих лишився сиротою спільний 18-річний син.

Як повідомляв «Главком», 1 квітня ввечері в місті Дубно Рівненської області застрелили адвоката Віту Шаблій, яка на минулих виборах балотувалася на посаду міського голови від партія «Свобода». Під час стрілянини також поранили її 55-річного чоловіка «свободівця» В'ячеслава Чайку, який у 2014 році очолював УМВС в Рівненській області та подавав свою кандидатуру на посаду глави Нацполіції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Основна версія — неприязні стосунки у родині. Після проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлена причетність до цього тяжкого злочину 29-річного жителя Тернопільської області - працівника прокуратури цієї області.

Повідомлялося, що він є сином пораненого В’ячеслава Чайки.

За декілька днів працівник прокуратури Тернопільської області сам з’явився до слідчих прокуратури.