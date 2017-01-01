Екс-керівника Одеської митниці викликали в НАЗК через премію в 500 гривень

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Юлія Марушевська

Марушевська виписала собі 500 гривень премії з нагоди восьмого березня

Екс-керівник Одеської митниці Юлія Марушевська надавала пояснення у Національне агенство з питань запобігання корупції з приводу отримання премії у розмірі 500 гривень, яка була приурочена до восьмого березня. Про вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

В НАЗК жінку викликали за клопотанням першого заступника керівника СБУ.

«Пан Павло ретельно пильнуючи загрози державним інтересам в Одеській області, викрив корупцію на митниці. За бюрократичною традицією відділ персоналу підготував до мого підпису наказ до 8 березня, який передбачав преміювання всіх жінок митниці на 500 грн. з нагоди свята. Я мала слабкість не відмовити», - написала Марушевська.

За її словами, через недбалість кадровиків, її прізвище потрапило у список на півтисячі осіб. Наказ пройшов перевірку юридичного департаменту та департаменту внутрішньої безпеки. Тепер СБУ разом з Національним агентством з питань запобігання корупції звинувачує Марушевську в адміністративному порушені через конфлікт інтересів за преміювання самої себе на 500 гривень.

«Браво! Ось що таке справжня боротьба з корупцією. Таке героїчне протистояння з корупційною гідрою заслуговує визнання і поваги. І медалі», - іронічно резюмує колишня очільниця митниці.