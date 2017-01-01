Екс-комбат «Донбасу» розповів, як вбивця Вороненкова служив у його батальйоні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Паршов був мобілізований у 2015-му році

Виногродський повідомив, що Паршов втік зі служби і був оголошений у розшук

Колишній командир батальйону «Донбас» Нацгвардії, за командування якого служив кілер Дениса Вороненкова, характеризує цього бійця як «ніякий» та «задрот». Анатолій Виногродський розповів ТСН телефоном, що за свою службу Паршов нічим не вирізнився та не запам'ятався, окрім своєї втечі.

Комбат розповів, що Павло Паршов був мобілізований у 2015 році і служив у учбовій роті батальйону, розташованій у Мелекіному під Маріуполем.

«Коли він прийшов, батальйон вже не брав участь у бойових діях, тільки стояв на блокпостах. Але його рота була навчальною, вони не брали участь у таких діях», - розповів Виногродський.

Колишній комбат розповів, що Паршов втік зі служби і був оголошений у розшук. У 2016 році його звільнили через самовільне залишення частини. У тому, що людина, яка давно перебувала у розшуку, потрапила у батальйон, комбат звинувачує кадровиків Нацгвардії, оскільки всіх новобранців отримували лише через гвардійське командування і не мали змоги їх обирати.

«Люди, які були потрібні батальйону, їх не оформлювали по 8 місяців. А всіляку «шваль» оформлювали за день-два», - нарікає колишній командир «Донбасу».

У справі вбивства екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, на думку Виногродського, забагато показного та нез'ясованого.

«Дуже багато запитань щодо цього товариша. Починаючи з того, як його вбили, закінчуючи тим, що в нього були всі документи із собою. Вихід на таку операцію у червоних кросівках – теж незрозуміло. Ані машин, ані якихось шляхів відходу», - прокоментував він.



Нагадаємо, в мережі з'явилося відео моменту вбивства Вороненкова.

Мати Паршова заявила, що її син кілька років тому втік до Росії і відтоді не зв'язувався з рідними.

Нагадаємо, у полку «Азов» спростували інформацію про те, що вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова 28-річний Павло Паршов коли-небудь служив у їх лавах.

Як відомо, у вбивці екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова були знайдені документи учасника бойових дій. Наразі правоохоронці перевіряють справжність усіх документів, які були знайдені при вбивці.

Також сьогодні ряд ЗМІ повідомили, що Павло Паршов - живий. Однак радник глави МВС Антон Геращенко спростував цю інформацію.

Як повідомлялося, 23 березня у центрі Києва сталося вбивство.

Пізніше стало відомо, що вбитий – Денис Вороненков.

Охоронця Вороненкова поранено в ділянку серця, він співпрацює зі слідством. Кілер помер у лікарні на операційному столі. Лікарі чотири години оперували охоронця Вороненкова, його стан важкий.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав убивство колишнього російського депутата Дениса Вороненкова «звичною для Кремля показовою стратою свідків».

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що Вороненко був убитий громадянином України, агентом російських спецслужб, який проник в силові структури України. Кілер, за словами Геращенка, 13 місяців прослужив у Національній гвардії України.

Водночас Кремль очікувано звинуватив у вбивстві Вороненкова Україну.

ЗМІ повідомляли, що убивця Вороненкова мав при собі посвідчення учасника бойових дій.

Колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив про те, що вбитий Денис Вороненков звертався до Адміністрації президента з проханням забезпечити йому державну охорону у зв'язку з погрозами від екс-генерала ФСБ Олега Феоктістова.

Читайте також «Вбивство «суперсвідка». Як Україна не вберегла Вороненкова».