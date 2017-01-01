Екс-консультант Березовського розповів, що штовхнуло олігарха на самогубство

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Борис Березовський

На думку Бєлковського, опальний російський олігарх наклав на себе руки, а не був убитий

Російський політолог, який у минулому працював помічником олігарха Бориса Березовського, Станіслав Бєлковський вважає, що його колишній шеф справді мертвий, і його самогубство не було інсценуванням. Про це він розповів в інтерв’ю виданню Гордон.

На думку Бєлковського, опальний російський олігарх наклав на себе руки, а не був убитий. «Думаю, - думаю знову ж, але не впевнений, оскільки свічку не тримав! - що Борис Абрамович все-таки наклав на себе руки. В принципі, він був людиною маніакально-депресивною, у нього траплялися маніакальні періоди, коли він був неймовірно життєлюбний, енергійний, агресивний у відстоюванні своєї точки зору, і депресивний, коли, навпаки, він втрачав орієнтири і думав, що треба кудись піти від світу», - зазначив він і додав, що «великі начальники», з якими Березовський спілкувався, бачили його тільки в маніакальному стані, оскільки сам факт спілкування з ними приводив його в збудження, піднімав тонус.

«Наприклад, білоруський президент Олександр Лукашенко, який протягом декількох років з ним регулярно зустрічався, стверджує, що така життєлюбна людина не могла накласти на себе руки, але «бацька»говорить так лише тому, що ніколи не бачив його в депресивному стані, а я бачив», - сказав екс-помічник олігарха.

Бєлковський також зауважив, що у депресивному стані суїцидальні нахили у Березовського були завжди. «Одним з небагатьох людей в його найближчому оточенні, якому можна довіряти, я вважаю ізраїльтянина Аві Навама - його охоронця в останні роки, так ось, він підтверджує версію, що все-таки Березовський наклав на себе руки і, більш того, зробив декілька невдалих спроб піти з життя перед тим, як це вийшло», - розповів політолог.