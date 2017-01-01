  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Екс-мер Лондона заявив, що Росія має бути покарана за агресію проти України

    • Сьогодні, 18:29
    • Розсилка
    <p><i><span>Борис Джонсон<o:p></o:p></span></i></p>

    Борис Джонсон

    Борис Джонсон у Києві провів зустріч з Володимиром Гройсманом

    Колишній мер Лондона та нинішній Державний секретар у закордонних справах і справах Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон в ході зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом заявив, що Росія не повинна лишитися непокараною за агресію проти України.

    «Ми всі єдині в тому, що необхідно російську агресію припинити. Не можна допустити аби Росія залишилася непокараною за те, що вона зробила. Треба докласти всіх зусиль аби стримувати агресію», - сказав Джонсон.

    За його словами, наразі посилилася напруга на сході України.

    Нагадаємо, глава МЗС Польщі запропонував шукати нові формати для вирішення конфлікту на Донбасі.

    Нагадаємо, 1 березня  Клімкін, Ващиковський і Джонсон проводять зустріч у Києві.

    Раніше  повідомлялося, що в Україні зі спільним візитом з 28 лютого по 2 березня перебуватимуть державний секретар у закордонних справах та справах Співдружності націй Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон і міністр закордонних справ Республіки Польща Вітольд Ващиковський.

    Читайте також
    МЗС Росія агресія Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ