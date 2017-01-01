Екс-мер Лондона заявив, що Росія має бути покарана за агресію проти України

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Борис Джонсон

Борис Джонсон у Києві провів зустріч з Володимиром Гройсманом

Колишній мер Лондона та нинішній Державний секретар у закордонних справах і справах Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон в ході зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом заявив, що Росія не повинна лишитися непокараною за агресію проти України.

«Ми всі єдині в тому, що необхідно російську агресію припинити. Не можна допустити аби Росія залишилася непокараною за те, що вона зробила. Треба докласти всіх зусиль аби стримувати агресію», - сказав Джонсон.

За його словами, наразі посилилася напруга на сході України.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі запропонував шукати нові формати для вирішення конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, 1 березня Клімкін, Ващиковський і Джонсон проводять зустріч у Києві.

Раніше повідомлялося, що в Україні зі спільним візитом з 28 лютого по 2 березня перебуватимуть державний секретар у закордонних справах та справах Співдружності націй Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон і міністр закордонних справ Республіки Польща Вітольд Ващиковський.