Екс-мер Москви Юрій Лужков потрапив до реанімації – ЗМІ

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Юрій Лужков

ЗМІ пишуть, що Лужкова у тяжкому стані доправили до однієї з лікарень

Колишній мер Москви Юрій Лужков потрапив у реанімацію. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що екс-меру стало зле сьогодні вдень. До нього було терміново викликано бригаду реаніматологів.

За даними російских медіа, його у тяжкому стані госпіталізовано до однієї з лікарень Москви.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Нагадаємо, що Лужков протягом 18 років обіймав посаду мера Москви.