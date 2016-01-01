Екс-мер Москви Юрій Лужков потрапив до реанімації – ЗМІ
- Вчора, 15:26
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Юрій Лужков
ЗМІ пишуть, що Лужкова у тяжкому стані доправили до однієї з лікарень
Колишній мер Москви Юрій Лужков потрапив у реанімацію. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що екс-меру стало зле сьогодні вдень. До нього було терміново викликано бригаду реаніматологів.
За даними російских медіа, його у тяжкому стані госпіталізовано до однієї з лікарень Москви.
Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.
Нагадаємо, що Лужков протягом 18 років обіймав посаду мера Москви.