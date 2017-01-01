Екс-мер Нью-Йорка проведе у Харкові майстер-класи для міських чиновників

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Екс-мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані

Рудольф Джуліані відомий тим, що ставши керівником міста, суттєво знизив рівень злочинності в Нью-Йорку

Безпека, економічний розвиток, надання послуг жителям і боротьба з корупцією - основні напрямки співробітництва між керівництвом Харкова і колишнім мером Нью-Йорка (США) Рудольфом Джуліані.

Про це 4 травня, в прес-центрі Харківської міської ради повідомив керівник компанії GSS (США) Джон Хувейн, який займається підготовкою візиту до Харкова екс-мера Нью-Йорка.



Він зазначив, що перш за все Рудольф Джуліані відомий тим, що ставши керівником міста, суттєво знизив рівень злочинності в Нью-Йорку. Тому, напередодні його візиту, американська делегація проведе низку зустрічей з представниками поліції Харкова і дасть рекомендації в сфері безпеки міста. Саме на цьому напрямку спеціалізується компанія GSS, яка консультує керівництво міст в різних країнах світу, зокрема, в Коста-Ріці і Аргентині.



«Мер Рудольф Джуліані відомий як мер, якому вдалося істотно знизити злочинність. Але він також зайнявся інфраструктурою - будівництвом парків, забезпеченням шкіл необхідним обладнання. Ми хочемо надати рекомендації в роботі поліцейських ділянок, а також у впровадженні антикорупційних заходів», - повідомив Джон Хувейн.



За його словами, зараз делегація зустрічається з представниками міської влади Харкова, відвідує головні інфраструктурні об'єкти міста, знайомиться з основними міськими проектами, які планується реалізувати найближчим часом.



«Наша мета - зібрати якомога більше інформації про Харків, щоб передати її меру Джуліані. Він, в свою чергу, поділиться найбільш успішними здобутками Нью-Йорка, а також досвідом, який акумулювався з інших міст світу. Ми хочемо насамперед проконсультувати Харків в сфері безпеки і надання ефективних послуг жителям міста», - зазначив керівник американської компанії.



За його словами, делегація вже відвідала центри надання соціальних послуг «Прозорий офіс», в планах - візит до Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького, метрополітену, зоопарку, зустріч з представниками поліції.



«Ми були в Центрі надання соціальних послуг, і я можу сказати, що в цій сфері в Харкові все набагато більш автоматизовано, ніж у багатьох інших країнах. Те, що ми побачили за 1,5 дні, заслуговує величезної поваги. Це проекти соціально-економічного розвитку та надання соціальних послуг. У будівлях, які належать місту, ефективно надаються послуги. Ми вважаємо, що якщо орган місцевого самоврядування працює ефективно, то необхідно збільшувати повноваження даній структурі», - зазначив Джон Хувейн.



Представники компанії «Джуліані сек'юріті енд Сейфти» (GSS, США) готують звіт про соціально-економічний розвиток Харкова для колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані, який планує відвідати Харків.