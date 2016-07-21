Екс-міністр економіки Абромавичус отримав нову роботу в Україні

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Айварас Абромавичус

Абромавичус очолив наглядову раду Української академії корпоративного управління

Екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавичус очолив наглядову раду Української академії корпоративного управління за участю представників МВФ, ЄБРР і МФК.

До наглядової ради також увійшли постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше, керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу Франсіс Маліж, глава представництва МФК в Україні Олена Волошина.

«Це буде некомерційний проект, який підтримується міжнародними фінансовими організаціями. Завдання – навчати людей як з приватного, так і з державного сектора корпоративного управління», – прокоментував це призначення Абромавичус.

Згідно з даними в держреєстрі юросіб, громадська організація «Українська академія корпоративного управління» зареєстрована на початку березня 2017 року. Її засновниками виступили член Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні та комітету з призначення керівників держкомпаній Андрій Бойцун, керуючий партнер компанії з пошуку керівного персоналу Odgers Berndtson Роман Бондар і екс-глава цільової команди реформи управління держвласністю МЕРТ Адомас Аудіцкас, який очолив академію як президент.

Як уточнив агентству «Інтерфакс-Україна» Бойцун, членами наглядової ради також стали головний виконавчий директор ІК Horizon Capital Олена Кошарна, директор Офісу із залучення та підтримки інвестицій Даніель Білак, директор інвестиційно-банківського підрозділу ІК «Драгон Капітал» Брайан Бест і екс-член НКЦБФР Оляна Гордієнко, яка нещодавно перейшла в ЄБРР.

«Засновники та члени наглядової ради академії – люди, які стояли біля витоків корпоративного управління в Україні», – пояснив принципи формування наглядової ради Абромавичус. Він додав, що академія планує також брати участь у розробці законодавчих і нормативних актів у цій сфері.

Нагадаємо, 2 грудня 2014 року президент України Петро Порошенко надав литовцю за національністю Айварасу Абромавичусу українське громадянство. Цього ж дня його було призначено парламентом міністром економічного розвитку і торгівлі України. 3 лютого 2016 року Абромавичус оголосив про свою відставку.