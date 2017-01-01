Екс-міністр економіки розповів про сумні прогнози МВФ щодо України

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Рівень корупції в Україні настільки високий, що безпосередньо впливає на всі економічні процеси і різко уповільнює економічне зростання

У закритій доповіді спеціальної групи МВФ з приводу ключових проблем, пов'язаних з Україною, є сумні прогнози щодо нашої держави. Про це поінформував колишній міністр економіки (2005 р.) Сергій Терьохін, пише «Гордон».

«У цій доповіді є три сумних прогнозу МВФ для нас:

Якщо рівень корупції в Україні не зміниться, то в 2040 році ми - в кращому випадку! - досягнемо 30% від середнього показника ВВП на душу населення в Європі. Тобто в три рази менше, ніж в Європі!

Якщо рівень корупції в Україні не зменшиться хоча б до сьогоднішніх показників в Болгарії і Румунії (а це дві найбільш корумповані країни Євросоюзу), то до 2040 року ми досягнемо 40% від середнього показника ВВП на душу населення в Європі.

Якщо рівень корупції в Україні різко знизиться вже сьогодні, то до 2040 року у нас буде аж 50% від середнього показника ВВП на душу населення в Європі.

«Тобто рівень корупції в Україні настільки високий, що безпосередньо впливає на всі економічні процеси і різко уповільнює економічне зростання», - зазначив він.

Як повідомлялось, раныше Терьохін розказав, що умови щодо пенсій та тарифів визначає не МВФ, а Гройcман.