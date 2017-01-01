Екс-міністр фінансів Яресько працевлаштувалась у Пуерто-Ріко

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Наталія Яресько

Тепер Наталія Яресько ставитиме «на шлях фінансової стабільності» Пуерто-Ріко

Колишній міністр фінансів України Наталія Яресько отримала посаду виконавчого директора Ради з фінансового управління і контролю в Пуерто-Ріко.

Про це Яресько написала на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що її завданням є повернення Пуерто-Ріко на шлях фінансової стабільності.

«Основним завданням Ради є оцінка і затвердження щорічного бюджету і плану відновлення фінансової стабільності, які розробляє уряд острова, а також сприяння реструктуризації боргу. Як виконавчий директор ради я буду відповідати за розробку стратегії та здійснення контролю за її реалізацією, одночасно співпрацюючи з усіма зацікавленими сторонами, зокрема, публічним і приватним сектором США і Пуерто-Ріко, медіа, громадськістю», - написала Яресько.

Яресько також вважає, що її робота на посаді міністра фінансів України допомогла нашій країні вийти з фінансової кризи і повернути стабільність. Свій український досвід вона планує застосувати в Пуерто-Ріко.

Водночас видання ТАСС з посиланням на голову Ради Хосе Карріона додає, що на кандидатурі Яресько зупинились після перегляду резюме більш ніж 300 кандидатів. Зарплата екс-міністра фінансів України на новій посаді складе 625 тисяч доларів на рік.

Як відомо, Пуерто-Ріко - острівна територія під юрисдикцією США, яка має один з найвищих показників ВВП на душу населення в Південній Америці. ВВП вільно-асоційованої держави становить близько $100 млрд, тут проживає близько 3,6 млн жителів. Зовнішній борг острова складає понад $70 млрд.

Нагадаємо, що Наталія Яресько була міністром фінансів України з 2 грудня 2014 по 14 квітня 2016 року.