Екс-міністр оборони: Диверсія на арсеналі в Балаклії – одна з найімовірніших версій

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Екс-міністр оборони Олександр Кузьмук

Олександр Кузьмук зазначив, що арсенал у Балаклії найбільш захищений, чим відрізняється від інших

Екс-міністр оборони України Олександр Кузьмук вважає дуже ймовірною версією, що причиною вибухів на військовому арсеналі в Балаклії була диверсія.

Колишній міністр оборони зазначив, що арсенал в Балаклії - один з найбільших і найкраще захищених в Україні.

«Арсенал відрізняється від складів тим, що там відбуваються ще і виробничі роботи, - ремонт, утилізації. Це велике підприємство. Хочу підкреслити, що цей арсенал найбільш захищений, чим відрізняється від інших. Останні роки там були проведені великі роботи з пожежо-, вибухобезпеки і живучості цього арсеналу. Тому для мене велика ступінь імовірності, що це диверсія. Дійсно, сьогодні не можна виключати ні одну версію, але є деякі речі, над якими треба задуматися. Умови - це не літо, коли спека і може бути загоряння. Диверсія - це частина загального військового плану агресії проти України. Хочу підкреслити, що відстань від лінії зіткнення, - це близько 200 км, тобто, агресор діє не в рамках лінії зіткнення, а на велику глибину», - сказав Кузьмук в ефірі «112 Україна».

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Головний військовий прокурор Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія» щодо вибухів на військовій базі у Балаклії. Проте народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Дмитро Тимчук вважає, що це зроблено поспішно.

Все про надзвичайну подію у Балаклії читайте у матеріалі Вибух боєприпасів в Балаклії: головні факти надзвичайної події на Харківщині