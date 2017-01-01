Екс-міністр охорони здоров’я Мусій розказав, куди перебралась фармацевтична мафія після реформи держзакупок ліків

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Комусь вигідно спрямувати всі кошти за кордон – на міжнародні закупівлі, зазначив Мусій

Колишній міністр та заступник голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Олег Мусій в інтерв'ю «Главкому» розповів, що мафія – фармацевтична чи тендерна – перекочувала із українського рівня на міжнародний.

«Там величезний пласт проблем з тими міжнародними закупівлями. Міжнародні організації, наприклад, отримають 7% посередницьких за поставку товарів українського походження, закуповують їх у посередників. Не все так гарно, як планувалося і хотілося. І таке риторичне питання. Найбільшою реформою, яка відбулася за уряду реформаторів Яценюка, сьогодні називають систему публічних електронних закупівель ProZorro. Але якщо вона така добра, то чому через неї не здійснюється закупівля медикаментів?», - зазначив Мусій.

За його словами, є дуже багато питань щодо так званої ефективності міжнародних закупівель.

«Брешуть і з одного, і іншого боку. Але комусь дуже вигідно не розвивати українську фармацевтичну галузь, а спрямувати всі кошти за кордон – на міжнародні закупівлі, на ліки, ефективність та доведеність ефективності яких під великим питанням. Мафія – фармацевтична чи тендерна – перекочувала із українського рівня на міжнародний. От чому Crown Agents (одна з агенцій, якій було передано закупівлі) закуповує медикаменти у українських посередників? У тих самих, які брали участь у тендерах, починаючи з 2000-х років! Є дуже багато питань щодо так званої ефективності міжнародних закупівель», - підкреслив колишній міністр та заступник голови комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я.