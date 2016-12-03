Екс-нардеп: Порошенко готувався стати президентом ще до Євромайдану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Порошенко на Банковій під час Євромайдану

Стецьків заявив, що Порошенко готувався до президентства

Колишній народний депутат, громадський діяч, польовий командир Майдану 2004 року Тарас Стецьків стверджує, що Петро Порошенко готувався до президентства ще задовго до Євромайдану. Про це він заявив в інтерв’ю «Хвилі».

«Порошенко готувався до президентства. Влітку 2013 року, коли в нього було 3% і його рейтинг ніяк не зростав, він збирав групу за групою – політтехнологів, журналістів, – яким задавав одне й те саме питання: як зробити так, щоб з 3% у мене вийшло хоча б 10%? Він хотів бути президентом», – розповів Стецьків.

На його думку, причину такого бажання Порошенка знають банкіри. «Думаю, треба попитати кількох великих банкірів в Україні – яка була економічна ситуація у Порошенка на літо 2013 року. Кажуть, що він був банкрутом і його зобов’язання перескакували за мільярд 200 тисяч доларів, а активи не досягали й 800 тисяч. І він не міг платити навіть проценти. В нього мотивація могла бути ця», – сказав Стецьків.

Він вважає, що Порошенко «вхопився за революцію як за шанс». «І постановочна сцена з екскаватором і так далі – це все було зрозуміло. Він дуже швидко почав розпрацьовувати напрямок із Заходом», – сказав екс-нардеп.

Стецьків переконаний, що ключовим моментом стало те, що Порошенка не було серед тих, хто 20 лютого 2014 року потис руку Януковичу. «Це моє найглибше переконання: якби у ніч 20 лютого ця дурна трійка не потиснула б руку Януковичу, Порошенко ніколи б не став президентом. Ніколи... Для народу сам факт, коли перші труни пішли на Майдан, а Тягнибок, Кличко (особливо він) і Яценюк тиснуть руку Януковичу… А Петра вони на сцену не пускали. І це йому дало шанс. Я пам’ятаю, коли ми всі вистоювалися в неділю під сценою, приходив Турчинов і виголошував список виступаючих – і Петра там зазвичай не було. Ми знали, що нас там теж не буде, ми виступали після цього… Те, що Петро не тиснув руку Януковичу – це є ключовий момент, що він дістав шанс», – сказав екс-нардеп.

«Коли ці троє потисли руку, а потім увечері 20 лютого поперли на Майдан розказувати, якої історичної домовленості вони досягли з Януковичем – а Майдан уже бачив, скільки загиблих людей. А Порошенка там не було… І народ різко… На мою думку, переключився в один день. Це сталося 20-го ввечері», – додав Стецьків.