Екс-нардеп розповіла про навчання Кононенка і Порошенка

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Інна Богословська

Богословська зауважила, що «медведчуківці» завжди возили контрабандні товари через кордон

Інна Богословська, екс-нардеп і підприємець розповіла, що народний депутат Ігор Кононенко навчався в одному інституті з президентом України Петром Порошенко.

«Ігор Віталійович (Кононенко, - ред.) взагалі не вчився, бо був громадським діячем, комсомольцем. А крім того, у нього тато був одним із керівників «Ленінської кузні, - заявила Богословська.

Екс-нардеп зізналася, що зустрілась із чоловіком, який займається «дуже простою роботою», а колись навчався в одному інституті з Порошенком і Кононенком.

«Заговорили про владу – він каже: «Не рвіть серце. Чого критикуєте, ми йдемо по лісу, гілка вдарила – ми що її сваримо?». Я ж відповідаю: це природне, а влада – рукотворна», – переповіла Богословська.

Зокрема, Богословська зауважила, що під час розмови йшлося про Кононенка і Порошенка – як колись він потрапив у коло влади.

«Петю Порошенка взяли як дуже амбіційного кучерявого хлопця з Молдови», – переповіла екс-нардеп розмову.

Екс-нардеп висловила думку, що Порошенко ніколи в житті не був бізнесменом, а був лобістом свого сімейного бізнесу. «Колишніми есдеками ніколи не бувають», – зазначила Богословська.

Політик зауважила, що «медведчуківці» завжди возили контрабандні товари через кордон.

«По 10 разів одні і ті ж фури порожні їздили і заробляли повернення НДС. Це всі знають, це не приховати. Але просто зараз розвалена система і цей народ живе як в останній день», – додала Богословська.

Джерело: zik.ua