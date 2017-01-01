Екс-нардеп розповіла про навчання Кононенка і Порошенка
- Сьогодні, 05:57
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Богословська зауважила, що «медведчуківці» завжди возили контрабандні товари через кордонІнна Богословська, екс-нардеп і підприємець розповіла, що народний депутат Ігор Кононенко навчався в одному інституті з президентом України Петром Порошенко.
«Ігор Віталійович (Кононенко, - ред.) взагалі не вчився, бо був громадським діячем, комсомольцем. А крім того, у нього тато був одним із керівників «Ленінської кузні, - заявила Богословська.
Екс-нардеп зізналася, що зустрілась із чоловіком, який займається «дуже простою роботою», а колись навчався в одному інституті з Порошенком і Кононенком.
«Заговорили про владу – він каже: «Не рвіть серце. Чого критикуєте, ми йдемо по лісу, гілка вдарила – ми що її сваримо?». Я ж відповідаю: це природне, а влада – рукотворна», – переповіла Богословська.
Зокрема, Богословська зауважила, що під час розмови йшлося про Кононенка і Порошенка – як колись він потрапив у коло влади.
«Петю Порошенка взяли як дуже амбіційного кучерявого хлопця з Молдови», – переповіла екс-нардеп розмову.
Екс-нардеп висловила думку, що Порошенко ніколи в житті не був бізнесменом, а був лобістом свого сімейного бізнесу. «Колишніми есдеками ніколи не бувають», – зазначила Богословська.
Політик зауважила, що «медведчуківці» завжди возили контрабандні товари через кордон.
«По 10 разів одні і ті ж фури порожні їздили і заробляли повернення НДС. Це всі знають, це не приховати. Але просто зараз розвалена система і цей народ живе як в останній день», – додала Богословська.
Джерело: zik.ua