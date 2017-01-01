Екс-нардеп спростовує звинувачення про причетність до закупівлі російських двигунів

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Олександр Дубовий

Олександр Дубовой готовий навіть судитися з журналістами через сюжет

Колишній народний депутат України від ВО «Батьківщина» Олександр Дубовой спростовує звинувачення щодо причетності до поставок російських двигунів ДК «Укроборонпром». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«З відповідальністю заявляю, що ні я, ні люди з мого оточення, не мають ніякого відношення до тих фактів, які нібито мали місце бути, і з якими мене намагаються пов'язати. Я вже звернувся до генерального директора ДК «Укроборонпром» Романова Р.А. з вимогою з'ясувати чи мала місце оборудка, про яку повідомили в передачі, та на яких підставах з цією історією пов'язали моє ім'я», - написав на своїй сторінці нардеп.

Він додав, що окрім нього до доставок двигунів не мають відношення його брати Олег та Олексій Бабенки.

Дубовой заявив про готовність звернутися до суду, якщо «найближчим часом дана інформація не буде спростована у той же спосіб, яким була поширена».

Як відомо, в середу журналісти «Слідства.Інфо» опублікували сюжет про те, що в «Укроборонпромі» купили для українських БТР-80 російські двигуни за завищеною ціною.

У сюжеті повідомляється, що через засновників одна із компаній-посередників - молдавська фірма «APROTEHPRO» - пов'язана з братами Бабенками, які входять до близького оточення екс-нардепа від «Батьківщини» Олександра Дубового.