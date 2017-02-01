Екс-нардепа-регіонала судитимуть за побиття прикордонника

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Громадянин, який вчинив бійку в «Борисполі»

Колишньому нардепу загрожує до п'яти років позбавлення волі

Колишній народний депутат від Партії регіонів відповідатиме в суді за зухвале ставлення до працівника правоохоронного органу та нанесення йому тілесних ушкоджень. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Бориспільською місцевою прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього народного депутата України 4-го та 5-го скликання, члена Політради «Партії Регіонів України», за фактом нанесення останнім тілесних ушкоджень працівнику державної прикордонної служби в міжнародному аеропорту «Бориспіль», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, 60-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час проходження митного контролю 01.02.2017 року, на законну вимогу працівника прикордонної служби відмовився пред’явити паспорт громадянина України для виїзду за кордон та почав висловлювати погрози правоохоронцю. «В подальшому, нецензурно висловлюючись в сторону законника, наніс останньому удар кулаком в обличчя, чим спричинив потерпілому тілесні ушкодження. Після чого, на місце події прибули працівники патрульної поліції, проте, зловмисник продовжував поводити себе агресивно та погрожував правоохоронцям розправою в майбутньому», - інформує прес-служба.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України, санкція якої передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, прес-служба Держприкордонслужби України повідомляла, що 1 лютого прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали громадянина, який вчинив бійку під час проходження паспортного контролю в міжнародному аеропорту «Бориспіль». Він прибув рейсом «Стамбул-Київ». Під час заходів прикордонного контролю представив для перевірки документів посвідку на постійне проживання в Туреччині, відмовившись надати паспорт.