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    Екс-охоронець Януковича розказав, як шеф тікав з України

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    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Янукович був у компанії трьох людей: коханки Полєжай, Пшонки й Захарченка

    У Печерському суді Києва, який розглядає справу про держраду Віктора Януковича, зачитали свідчення співробітників Управління держохорони, які охороняли Межигір’я в лютому 2014 року.

    Екс-охоронці Януковича розповіли, що шеф залишив Україну 23 лютого 2014 року в компанії трьох людей, повідомляє «Цензор.net».

    За їхніми словами, компанію президенту-втікачеві склали Любов Полєжай, яку вважають його цивільною дружиною, колишній генпрокурор Віктор Пшонка і екс-глава МВС Віталій Захарченко.

    З Києва Янукович вилетів на вертольоті. Для відволікання уваги також був запущений президентський автомобільний кортеж.

    «Приблизно о 23 годині 21.02.2014 р. я почув по радіо, що Янукович вилетів з Межигір'я у невідомому мені напрямку. Приблизно о 00:00 я отримав вказівку виїхати до Харкова у складі передової групи. Разом з нами виїхали й інші автомобілі, але ми виїжджали не разом, кожен автомобіль окремо. Зустрілися на 110 км траси Київ-Харків на заправці. І вже після разом рушили у Харків. До міста приїхали близько 10:00 22.02.14 в обласну адміністрацію, де я мимохідь побачив Януковича. Там він дав інтерв'ю журналістам і збирався відвідати харківський з'їзд Партії регіонів. Але з невідомих мені причин він туди не потрапив», - повідомив один зі співробітників держохорони.

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    Екс-охоронці нічого не кажуть про обстріл кортежу, про який Янукович заявив в харківському інтерв'ю, а також пізніше - під час допиту.

    «Приблизно о 18 годині ми приїхали до великого приватного будинку, де вже перебував Янукович. На мою думку, цей будинок належав Ахметову», - зазначив співробітник УДО.

    Далі зі свідчень випливає, що із Запорізької області до Криму Януковича вивозив російський спецназ. На півострові Януковича вже чекали Пшонка і Захарченко. Звідти Янукович і перебрався до Росії.

    Нагадаємо, Янукович ховався на території Росії з кінця лютого 2014 року. 3 жовтня 2014 року радник МВС України Антон Геращенко повідомив, що президент Росії Володимир Путін окремим секретним указом надав російське громадянство втікачу екс-президенту України Януковичу, екс-прем'єру Миколі Азарову та екс-генпрокурору Віктору Пшонці.

    Печерський районний суд Києва дозволив Головній військовій прокуратурі проведення щодо Віктора Януковича заочного розслідування по справі про державну зраду.

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