Екс-організатор «Євробачення-2017» звинуватив нове керівництво у збільшенні витрат

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Підписаний кошторис видатків фактично зріс на 200 млн грн за місяць після призначення нового керівництва, зазначив Харебін

Частина працівників Національної суспільної телерадіокомпанії України, що готувала проведення «Євробачення-2017», заявила про вихід із проекту через зміни у кошторисі конкурсу, зокрема через непрозоре проведення тендерів.

Про це в ефірі Громадського розказав перший заступник генерального директора НСТУ Олександр Харебін.

За його словами, це сталось після призначення нового керівництва, яке почало блокувати роботу команди організаторів.

«Останньою краплею стало фактично розуміння того, що нашими руками за нашою спиною хочуть підписати ті угоди, які для нас неприйнятні. Коли скасовуються тендери, коли скасовуються угоди з постачальниками, які запропонували найнижчу ціну. Коли ми побачили підписаний кошторис видатків, який фактично зріс на 200 млн за місяць після призначення нового керівництва – це неприпустимо», – сказав він.

Як приклад, Харебін навів скасування договору з німецькою компанією на будівництво трибун для проведення Євробачення. А новий конкурс був проведений, за його припущенням, з урахуванням пропозицій лише одного підрядника.

При цьому Хаберін зауважив, що на всі запитання щодо ухвалення того чи іншого рішення не було жодної відповіді.

«Ми дуже хочемо, щоб Україна провела це шоу, і щоб весь світ побачив, що наша держава спроможна це зробити. І наші суперечки з новопризначеним керівником Павлом Грицаком (заступник керівника НСТУ з питань проведення «Євробачення-2017» – ред.) не мають заважати Україні приймати це шоу», – додав він.