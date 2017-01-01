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    Екс-посол Британії у Москві призначений послом в ЄС

    • Вчора, 22:32
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    Тім Барроу був послом Великобританії у Москві з 2011 до 2015 року

    Колишній посол Великобританії у Москві Тім Барроу був призначений новим послом Британії у ЄС.

    Про це повідомляє ВВС.

    Згідно з повідомленням, на Даунінг-стріт, де розміщена резиденція прем’єр-міністра та інші державні установи Великобританії, Барроу описали як «загартованого і жорсткого політика».

    Як зазначається, Тім Барроу був послом Великобританії у Москві з 2011 до 2015 року.

    «Це фантастично — мати Тіма Барроу в якості нового представника Великобританії в ЄС. Блискучий і дуже шанований дипломат, який матиме найкращі угоди для Великобританії», — написав міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон у Twitter.

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