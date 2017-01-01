Екс-посол Британії у Москві призначений послом в ЄС

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Тім Барроу був послом Великобританії у Москві з 2011 до 2015 року

Колишній посол Великобританії у Москві Тім Барроу був призначений новим послом Британії у ЄС.

Про це повідомляє ВВС.

Згідно з повідомленням, на Даунінг-стріт, де розміщена резиденція прем’єр-міністра та інші державні установи Великобританії, Барроу описали як «загартованого і жорсткого політика».

Як зазначається, Тім Барроу був послом Великобританії у Москві з 2011 до 2015 року.

«Це фантастично — мати Тіма Барроу в якості нового представника Великобританії в ЄС. Блискучий і дуже шанований дипломат, який матиме найкращі угоди для Великобританії», — написав міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон у Twitter.