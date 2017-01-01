Екс-посол прокоментував можливий візит Байдена до України

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Гербст припустив, що віце-президент виступить з, «напевно, більш важливим повідомленням про реформу»

Можливий візит віце-президента США Джо Байдена в Україну 15 січня, який досі офіційно не підтверджений, скоріше за все, матиме на меті обговорення ризиків подальшої підтримки Києва з боку Вашингтона, а також необхідності подальших реформ в Україні.

Таку думку висловив екс-посол США в Україні, директор Євразійського центру ім. Діну Патрісіу «Атлантичної ради» Джон Гербст, – повідомляє Укрінформ.

«По мірі сил у якості віце-президента, повноваження якого завершуються, він хотів би ускладнити для нової адміністрації можливість продати Україну (звичайно, ми не знаємо, чи стане це політикою нової команди)», – зауважив Гербст.

Він підкреслив, що віце-президент Байден приділяв велику увагу Україні. «

Він твердо підтримував Україну в протистоянні агресії з боку Москви і переконував часом неохоче вище керівництво в Києві просувати основні реформи, особливо проти корупції», – зазначив дипломат.

Скоріше за все, за його словами, Байден «стурбований тим, що обраний президент Трамп може вдатися до наївної політики по відношенню до Москви, що лише полегшить Кремлю продовження його агресії проти України».

Водночас Гербст припустив, що віце-президент виступить з, «напевно, більш важливим повідомленням про реформу». Звісно, за останні три місяці відбулися деякі надзвичайні реформаторські кроки, у тому числі, прийнятий закон про електронні декларацій та його імплементація, а також перехід у державну власність ПриватБанку. Але Байден, ймовірно, наголошуватиме на тому, як важливо для України мати більші успіхи в реформах, особливо в умовах нового політичного середовища для двосторонніх відносин.

«Ворогам України хотілося б зосередитися на тому, наскільки корумпованою є ця країна. Міцні кроки в процесі реформування допоможуть роззброїти українських ворогів», – підсумував Гербст.