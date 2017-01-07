Екс-посол США розповів, яким чином Путін хоче підняти роль Росії у світі

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Щоб дати відсіч Росії та Путіну, Вільям Бернс пропонує для американської влади три кроки

У лідера Росії Володимира Путіна є свій план, як побудувати сильну державу. Однак це не намагання вирішити внутрішні проблеми Росії, а сіяння страху та паніки в решти світу. Та йому на заваді може стати Україна.

Про це пише для NYTimes екс-посол США в Росії Вільям Бернс.

За його словами, намагаючись послабити світовий порядок, Путін таким чином хоче підняти роль Росії у світі.

Як приклад він наводить події 2013-2014 років в Україні, коли за підтримки Путіна спочатку було анексовано Крим, а згодом і розпочалась війна на Донбасі.

«Якщо Путін не може мати підлабузників у керівництві в Києві, він може захопити Крим і спробувати спроектувати ситуацію, яка дестабілізує становище в Україні», – зазначив Вільям Бернс.

Так, на думку колишнього дипломата, Путін вже зробив, щоб дестабілізувати ситуацію у Євросоюзі, фінансуючи націоналістичні партії та все можливі антиурядові виступи та мітинги.

Також, підтримуючи режим Башара аль-Ассада у Сирії, Путін спровокував внутрішній конфлікт на Заході, а незліченна кількість біженців через сирійську війну лише поглибила цю кризу у Європі.

«Скрізь, де він може, Путін виставляє уявне лицемірство і безвідповідальність західних демократій, стираючи межу між фактом і вимислом», – наголошує дипломат.

Відтак, щоб дати відсіч Росії та Путіну, Вільям Бернс пропонує для американської влади три кроки. Третій з них стосується саме України.

«Ми повинні чітко зосередитися на Україні, країні, чия доля буде мати вирішальне значення для майбутнього Європи і Росії протягом наступного покоління. Мова йде не про НАТО або членство в Європейському Союзі, як далекі устремління. Йдеться про те, щоб допомогти українським лідерам побудувати успішну політичну систему, яку Росія прагне підірвати»,– зазначив Вільям Бернс.