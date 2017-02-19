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    Екс-посол США заявив, що «план Артеменка» не матиме жодних наслідків

    • Сьогодні, 04:50
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    <span>Нардеп Андрій Артеменко</span>
    Нардеп Андрій Артеменко

    Саму ситуацію навколо «плану Артеменка» Пайфер називає «дивною»

    Ситуація з так званим «планом Артеменка» не матиме наслідків ні для українського та американського політикуму, ні для відносин між Києвом і Вашингтоном.

    Таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловив колишній посол США в Україні, експерт американського аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер.

    Саму ситуацію навколо цього плану Пайфер називає «дивною»: «Особисто я скептично ставлюся до цього, бо план є неприйнятним і для Києва, і для Москви. Я не знаю, хто його розробив. Це загадка, але це дуже дивний план, оскільки головні його думки неприйнятні і для України, і для Росії, тому він не матиме розвитку. Також дивний той шлях, яким він був поданий до Білого дому. Сподіваюся, що в Білому домі поставляться до цього обережно». 

    Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

    За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

    Артеменко підтвердив існування такого плану.

    Нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

    Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадженнячерез т.зв. план Артеменка.

    Читайте також статтю «Главкома» «Московська зозуля Ляшка. Невідоме минуле депутата Артеменка»

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