Екс-посол США заявив, що «план Артеменка» не матиме жодних наслідків

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Нардеп Андрій Артеменко

Саму ситуацію навколо «плану Артеменка» Пайфер називає «дивною»

Ситуація з так званим «планом Артеменка» не матиме наслідків ні для українського та американського політикуму, ні для відносин між Києвом і Вашингтоном.

Таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловив колишній посол США в Україні, експерт американського аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер.

Саму ситуацію навколо цього плану Пайфер називає «дивною»: «Особисто я скептично ставлюся до цього, бо план є неприйнятним і для Києва, і для Москви. Я не знаю, хто його розробив. Це загадка, але це дуже дивний план, оскільки головні його думки неприйнятні і для України, і для Росії, тому він не матиме розвитку. Також дивний той шлях, яким він був поданий до Білого дому. Сподіваюся, що в Білому домі поставляться до цього обережно».

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

Нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадженнячерез т.зв. план Артеменка.

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