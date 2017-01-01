

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Екс-прем'єр Британії купив дизайнерський сарай для написання автобіографії

Сарай, вартість якого сягає 25 тисяч фунтів (близько $32 тисяч) вже встановлено в саду біля його будинку

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон купив дизайнерський садовий сарай, в якому він, за його словами, збирається писати свої мемуари.

Про це повідомляє BBC.

Сарай, вартість якого сягає 25 тисяч фунтів (близько $32 тисяч) вже встановлено в саду біля його будинку. Сім'я Кемеронів купила його в Red Sky Shepherds Huts.

За словами екс-прем'єра, за дизайн сараю, в якому є дров'яна піч і диван, відповідала його дружина Саманта. Садовий сарай утеплений матеріалом з овечої вовни.

Кемерон жартує, що через покупку вже почалися сварки.

«Мої діти хочуть пристосувати сарай під дитячий ігровий будиночок. Я хочу використовувати його як кімнату для написання книги, а мій син хоче зробити там свою спальню», — сказав він.

Як повідомляється, в минулому році Кемерон підписав контракт на написання автобіографії. Очікується, що книга побачить світ у наступному році.