  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Екс-прем'єр Британії купив дизайнерський сарай для написання автобіографії

    • Сьогодні, 03:01
    • Розсилка
    Екс-прем'єр Британії купив дизайнерський сарай для написання автобіографії
    Екс-прем'єр Британії купив дизайнерський сарай для написання автобіографії

    Сарай, вартість якого сягає 25 тисяч фунтів (близько $32 тисяч) вже встановлено в саду біля його будинку

    Колишній прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон купив дизайнерський садовий сарай, в якому він, за його словами, збирається писати свої мемуари.

    Про це повідомляє BBC.

    Сарай, вартість якого сягає 25 тисяч фунтів (близько $32 тисяч) вже встановлено в саду біля його будинку. Сім'я Кемеронів купила його в Red Sky Shepherds Huts.

    За словами екс-прем'єра, за дизайн сараю, в якому є дров'яна піч і диван, відповідала його дружина Саманта. Садовий сарай утеплений матеріалом з овечої вовни.

    Кемерон жартує, що через покупку вже почалися сварки.

    «Мої діти хочуть пристосувати сарай під дитячий ігровий будиночок. Я хочу використовувати його як кімнату для написання книги, а мій син хоче зробити там свою спальню», — сказав він.

    Як повідомляється, в минулому році Кемерон підписав контракт на написання автобіографії. Очікується, що книга побачить світ у наступному році.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Екс-прем'єр Британії купив дизайнерський сарай для написання автобіографії
    Екс-прем'єр Британії купив дизайнерський сарай для написання автобіографії
    Екс-прем'єр Британії купив дизайнерський сарай для написання автобіографії
    Екс-прем'єр Британії купив дизайнерський сарай для написання автобіографії

    книги діти Девід Кемерон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ