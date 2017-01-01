Екс-прем’єр Італії переобраний лідером правлячої лівоцентристської партії

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Фото: Радіо Свобода Маттео Рензі під час референдуму в Італії у грудні 2016 року

42-річний Матео Рензі подав у відставку з посади прем’єр-міністра в грудні минулого року

Колишній прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці переобраний лідером правлячої лівоцентристської Демократичної партії на первинних виборах, що відбулися 30 квітня.

Ренці здолав двох своїх суперників – міністра юстиції Андреа Орландо і гоолову місцевої адміністрації Апулії Мікеле Еміліано.

У голосуванні взяли участь близько 2 мільйонів людей. Перед голосуванням Ренці заявляв, що його мета – отримати принаймні 1 мільйон голосів. Остаточні підсумки поки не оприлюднені, але згідно з опитуваннями, він може отримати близько 75% голосів.

42-річний Матео Рензі подав у відставку з посади прем’єр-міністра в грудні минулого року після провалу його ініціатив на конституційному референдумі.

Колишній міністр закордонних справ Паоло Джентілоні замінив Рензі, але той одразу ж розпочав курс на повернення у крісло.

Парламентські вибори в Італії мають відбутися протягом року. На думку багатьох спостерігачів, жодна з політичних сил не зможе отримати більшості, а тому доведеться шукати партнерів для коаліції.

Раніше Ренці не виключив можливості створення альянсу з правоцентристським лідером і колишнім прем'єр-міністром Сильвіо Берлусконі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці ввечері 7 грудня офіційно подав президенту країни Серджо Маттареллі заяву про свою відставку після того, як італійці проголосували на референдумі проти змін до Конституції, які пропонував прем’єр-міністр.

Італійці відкинули проект конституційної реформи, запропонованої прем'єр-міністром Маттео Ренці. «Ні» пакету документів сказали 54-58%, «так» - 42-46%.

Джерело: Радіо Свобода