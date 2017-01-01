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    Екс-прем'єра Косово заарештували у Франції, - ЗМІ

    • Сьогодні, 00:56
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    В Сербії Р.Харадінай був польовим командиром косовських албанців під час війни 1998-99 років і вважається військовим злочинцем

    У Франції поліція заарештувала колишнього прем’єр-міністра самопроголошеної республіки Косово, а також екс-фігуранта судового процесу в Гаазькому трибуналі Рамуша Харадіная, передає Reuters.

    Відзначається, що міжнародний кримінальний трибунал для колишньої Югославії (МТКЮ) підозрював екс-прем’єра і одного з колишніх командирів «Визвольної армії Косово» в тому, що він був лідером злочинного співтовариства і разом з подільниками несе відповідальність за вбивства, тортури і жорстоке поводження, порушення законів і звичаїв війни. Крім того, він вимагав засудити його до 20 років тюремного ув’язнення.

    В Сербії Р.Харадінай був польовим командиром косовських албанців під час війни 1998-99 років і вважається військовим злочинцем.

    Р.Харадинай займав посаду прем’єра Косово в 2004-2005 роках. Також наголошується, що Р.Харадинай двічі проходив у справах про військові злочини в Міжнародному суді ООН в Гаазі та був виправданий.

    Подробиці арешту не уточнюються.

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