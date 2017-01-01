Екс-прем'єра Косово заарештували у Франції, - ЗМІ
- Сьогодні, 00:56
-
Розсилка
В Сербії Р.Харадінай був польовим командиром косовських албанців під час війни 1998-99 років і вважається військовим злочинцем
У Франції поліція заарештувала колишнього прем’єр-міністра самопроголошеної республіки Косово, а також екс-фігуранта судового процесу в Гаазькому трибуналі Рамуша Харадіная, передає Reuters.
Відзначається, що міжнародний кримінальний трибунал для колишньої Югославії (МТКЮ) підозрював екс-прем’єра і одного з колишніх командирів «Визвольної армії Косово» в тому, що він був лідером злочинного співтовариства і разом з подільниками несе відповідальність за вбивства, тортури і жорстоке поводження, порушення законів і звичаїв війни. Крім того, він вимагав засудити його до 20 років тюремного ув’язнення.
В Сербії Р.Харадінай був польовим командиром косовських албанців під час війни 1998-99 років і вважається військовим злочинцем.
Р.Харадинай займав посаду прем’єра Косово в 2004-2005 роках. Також наголошується, що Р.Харадинай двічі проходив у справах про військові злочини в Міжнародному суді ООН в Гаазі та був виправданий.
Подробиці арешту не уточнюються.