Екс-прем'єра Косово заарештували у Франції, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Сербії Р.Харадінай був польовим командиром косовських албанців під час війни 1998-99 років і вважається військовим злочинцем

У Франції поліція заарештувала колишнього прем’єр-міністра самопроголошеної республіки Косово, а також екс-фігуранта судового процесу в Гаазькому трибуналі Рамуша Харадіная, передає Reuters.

Відзначається, що міжнародний кримінальний трибунал для колишньої Югославії (МТКЮ) підозрював екс-прем’єра і одного з колишніх командирів «Визвольної армії Косово» в тому, що він був лідером злочинного співтовариства і разом з подільниками несе відповідальність за вбивства, тортури і жорстоке поводження, порушення законів і звичаїв війни. Крім того, він вимагав засудити його до 20 років тюремного ув’язнення.

В Сербії Р.Харадінай був польовим командиром косовських албанців під час війни 1998-99 років і вважається військовим злочинцем.

Р.Харадинай займав посаду прем’єра Косово в 2004-2005 роках. Також наголошується, що Р.Харадинай двічі проходив у справах про військові злочини в Міжнародному суді ООН в Гаазі та був виправданий.

Подробиці арешту не уточнюються.